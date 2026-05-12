押井守監督最新作「装甲騎兵ボトムズ 灰色の魔女」 (C)SUNRISE 押井守監督最新作「装甲騎兵ボトムズ 灰色の魔女」が、全2部作として劇場公開されることが決定。第1作は2026年11月20日公開。特報・ティザービジュアル・場面写真が公開された。髙橋良輔が監修、メカニカルデザインは常木志伸・曽野由大。音楽は川井憲次が担当する。押井守、髙橋良輔からのコメントも届いた。ムビチケ・新プラモデルの発売も決