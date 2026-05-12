５月２４日のオークス・Ｇ１を予定しているアメティスタ（牝３歳、栗東・牧浦充徳厩舎、父キタサンブラック）の鞍上は横山武史騎手＝美浦・鈴木伸尋厩舎＝に決まった。２勝目を挙げた菜の花賞以来、２戦ぶりのコンビとなる。また、同レースに向かうエンネ（牝３歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父キズナ）の鞍上は坂井瑠星騎手＝栗東・矢作芳人厩舎＝、抽選対象のリアライズルミナス（牝３歳、栗東・橋口慎介厩舎、父シルバーステート