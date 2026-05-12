元プロ野球選手・清原和博氏と元妻でモデル・亜希の家族ショットが公開された、慶大野球部で内野手としてプレーした長男・清原正吾さんが１２日までに自身のインスタグラムを更新。「記念」と題して、モノクロの写真を複数枚アップ。家族４人で撮影した一枚は、両親と、慶大野球部に所属している弟の勝児さんと撮影した。レアな家族ショットに、フォロワーは「お父さんも一緒だね。みんないい顔してるし。素敵な記念写真」「