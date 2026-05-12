日本アイスホッケー連盟は１２日、スマイルジャパン（日本女子代表）の監督に、２０２５〜２６年にＵ１８（１８歳以下）男子日本代表監督を務めた大久保智仁氏が就任すると発表した。コーチは、五輪３大会出場のレジェンド・久保英恵氏、Ｕ１８男子日本代表コーチだった榛沢淳氏が担当する。大久保氏は２０２３〜２６年シーズンまで女子日本リーグの強豪、西武の監督も務めていた。久保氏は現役時代は１４年ソチ五輪、１８年