【義母 Side Story】お嫁さんの雪乃さんが何を考えているのかがわかりません…。ふだんはほとんど連絡がないのですが、ある日、いきなりやって来て「花音のことお願いします」と言われてしまいました。私もちょうど出かけるところだったのですが…、頼ってくれたのかなと思えば、何も言えませんでした。ところが、預かって4時間が過ぎても雪乃さんが戻ってくることなく…。息子も仕事中なので連絡をするわけにもいかず…。こんな時