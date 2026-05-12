初夏の訪れを告げる「長良川鵜飼」が、岐阜市で開幕しました。 【写真を見る】夏の風物詩 岐阜の｢長良川鵜飼｣開幕 予約人数は去年より増加 夏頃に新たな“貸し切り高級観覧船”導入 10月15日まで 岐阜市で1300年以上の歴史を誇る「長良川鵜飼」。かがり火が川面を幻想的に照らす中、鵜匠が巧みに鵜を操り、アユを捕える伝統の技を披露しました。 6隻の舟が横一列で、アユを浅瀬へ追い込む「総がらみ」では観覧客から大きな歓声