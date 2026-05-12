歌手の浜崎あゆみ（47）が、12日までに自身のインスタグラムを更新。「父上のお店」と書き出し、銀座にオープンしたラグジュアリーな店でのプライベート感あふれる写真を公開した。【写真】「オトン若過ぎひん?!」銀座に開店した「父上のお店」を祝福する浜崎あゆみ浜崎は「父上のお店、銀座『平川口』本日グランドオープン@hirakawaguchi_ginza て事で娘はひと足にプレオープンへ」とつづり、プレオープンに駆けつけた際の様