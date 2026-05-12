2026年1月から3月にかけての県内企業の景況について、日本政策金融公庫は「小企業で持ち直しの動きに足踏みがみられる」と分析しています。日本政策金融公庫徳島支店では、2026年1月から3月の景況について、原則従業員20人未満の小企業50社と、原則20人以上の中小企業28社から回答を得ました。それによりますと、小企業では景況が「好転」したとする企業の割合から、「悪化」したとする企業の割合を引いた値はマイナス36.7で、前の