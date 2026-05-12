5月12日は、ナイチンゲールの誕生日に因んだ「看護の日」。看護師による健康イベントが愛知県豊明市で開かれています。 【写真を見る】藤田医科大学病院で看護師の無料相談イベント 血管の老化防止についての講話なども 毎年5月12日『看護の日』に開催 愛知・豊明市 このイベントは、藤田医科大学病院が健康づくりを考えるきっかけにしてもらおうと、毎年「看護の日」にあわせて開いているものです。 看護師が血管の老化