2018年と23年の『THE W』で準決勝に進出したお笑い芸人の百瀬さつき（37）が12日、自身のインスタグラムで結婚と第1子出産を報告した。【写真】夫の姿も！白無垢姿の百瀬さつき百瀬は「応援してくださっている皆様、関係者の皆様」と書き出し「私事で大変恐縮ではございますが、このたび新しい命を迎え先月末に出産いたしました。また、あわせてのご報告になりますが、結婚して三年になります」と伝えた。「結婚については、