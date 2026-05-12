ベセント米財務長官（左）と握手する片山財務相＝12日午前、財務省（同省提供）片山さつき財務相は12日、訪日中のベセント米財務長官と財務省で会談した。会談後の記者会見で外国為替市場の変動に関し「引き続きしっかり連携していくことを確認し、全面的に理解を得た」と強調した。ベセント氏はX（旧ツイッター）で為替への対応で日米連携は強固だと投稿した。会談では、中国による重要鉱物の輸出規制をけん制した。ベセント