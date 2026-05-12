きょうは広く晴れますが、所々で雨が降るでしょう。 【写真を見る】東海地方は広く晴れるも所々で雨 雷や急な強い雨に注意 予想最高気温は名古屋･岐阜で26℃ 愛知･岐阜･三重の天気予報（5/12 昼） 正午前の名古屋市内は、雲は出ていますが晴れ間が広がり、朝から強い日差しが照りつけています。この時間の気温は24.6℃です。 きょうは午後も晴れる所が多いでしょう。大気の状態が不安定になり、岐阜県や三重県を中心に所々で雨