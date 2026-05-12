福島県の磐越道のバス事故をめぐり、バスに乗っていた生徒が「死ぬかもしれない」という趣旨のメッセージを家族に送っていたことがわかりました。5月6日に磐越道で高校生など21人が死傷した事故で、過失運転致死傷の疑いで逮捕された若山哲夫容疑者の運転に不安を感じた生徒が、事故の直前、家族に「死ぬかもしれない」という趣旨のメッセージを送っていたことが警察への取材でわかりました。一方、別のバス会社に勤務していた男性