磐越道で6日に発生した北越高校の生徒ら21人死傷のバス事故を受け、花角知事は12日、再発防止策を検討するとしています。【花角知事】「痛ましい事故であって重大な事案だと受け止めています」県は、県内の高校に対し遠征などの運行について契約や管理を見直するよう呼び掛けたほか、安全確認への通知を出したということです。【花角知事】「契約が現場任せになっていたという中で、再発防止のための対応策を検討してまいりたいと