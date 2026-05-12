北越高校の生徒など21人が死傷したバス事故で、乗車していた生徒が事故の直前に「死ぬかも」という趣旨のメッセージを保護者に送っていたことが、捜査関係者への取材で新たにわかりました。この事故は福島県の磐越道で6日、北越高校・男子ソフトテニス部の部員を乗せたマイクロバスがガードレールなどに衝突し、21人が死傷したものです。バスの走行に身の危険を感じた生徒が事故の直前に動画を撮影し、保護者に