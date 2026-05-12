5月12日（現地時間11日）、「NBAプレーオフ2026」のイースタン・カンファレンス・セミファイナルが行われ、クリーブランド・キャバリアーズがホームのロケット・アリーナでデトロイト・ピストンズとの第4戦に臨んだ。 キャブスは第1クォーター開始2分44秒からジェームズ・ハーデンが1人で8－0のランを見せると、ジャレット・アレンやエバン・モー