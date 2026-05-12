１２日の債券市場で、先物中心限月６月限は続落。原油高を背景にインフレへの懸念が根強いことに加え、日米財務相会談で目新しい発言がなかったことが売りにつながった。 米国とイランの戦闘終結に向けた交渉が難航し、ホルムズ海峡の早期再開への期待感が後退するなか、１１日の米原油先物相場が続伸したことが影響。同日の米長期債相場が反落（金利は上昇）したことが円債の重荷となったほか、エネルギーの大半を輸