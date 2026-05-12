SEKAI NO OWARIが、2026年第1弾のシングル「Stella」を7月8日に配信リリース。また、メジャーデビュー15周年を記念したマンスリーライブ映像公開企画がスタートした。 （関連：【映像あり】SEKAI NO OWARI、2013年に開催された『炎と森のカーニバル in 2013』より「眠り姫」ライブ映像公開） 本企画は、SEKAI NO OWARIのオフィシャルYouTubeチャンネルにて過去のライブ映像の数々を一挙