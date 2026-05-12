開催：2026.5.12 会場：グローブライフ・フィールド 結果：[レンジャーズ] 0 - 1 [Dバックス] MLBの試合が12日に行われ、グローブライフ・フィールドでレンジャーズとDバックスが対戦した。 レンジャーズの先発投手はジェーコブ・ジュニス、対するDバックスの先発投手はマイク・ソロカで試合は開始した。 1回表、3番 ヘラルド・ペルドモ 3球目を打ってライトへのタイムリ&#