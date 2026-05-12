開催：2026.5.12 会場：ダイキン・パーク 結果：[アストロズ] 1 - 3 [マリナーズ] MLBの試合が12日に行われ、ダイキン・パークでアストロズとマリナーズが対戦した。 アストロズの先発投手はピーター・ランバート、対するマリナーズの先発投手はジョージ・カービーで試合は開始した。 2回表、8番 ドミニク・カンゾーン 2球目を打ってレフトへのタ