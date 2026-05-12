２０２３年、山形県鶴岡市の山形自動車道のトンネル内で乗用車２台が正面衝突し３人が死亡、２人が大けがをした事故について、山形地検がきょう、事故現場付近で実況見分を行っていることが関係者への取材でわかりました。 これを受けて、山形自動車道の湯殿山インターチェンジから庄内あさひインターチェンジの間が、きょう午前９時半から午後５時半まで全面通行止めとなっています。 ■3 人が死亡した事故 この事