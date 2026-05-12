ウインクがかわいい柴犬ももちゃん【写真を見る】「完全に食べられてる（笑）」思わず二度見する愛犬の姿愛犬がやけに静かだなと思って、ふと振り返ってみると…そこには衝撃的な光景が…！そんな1枚の写真が、Xで話題になりました。今回ご紹介するのは、柴犬・ももちゃんの日常。飼い主さんが目にした、思わず二度見してしまうその姿とは？■恐竜のぬいぐるみで遊ぶももちゃん話題になったのは、柴犬もも（@momonosekaiii）さんの