高気圧に覆われている影響で、山形県内は晴れや曇りとなっています。きょうは日中の最高気温が山形で２６度まで上がる見込みです。 【写真を見る】山形で最高気温26度の見込み県内高気圧に覆われ晴れや曇り庄内では田植えシーズンを迎える（山形） 午前９時ごろの酒田市です。 今、庄内では田植えのシーズンを迎え、作業が本格化しています。鳥海山を望むこちらの水田では、田植え機を使い、稲の苗を次々と植え