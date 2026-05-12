リーズは守田英正の獲得を狙っていない。そう地元で報じられた一方で、守田が現在所属するスポルティングの地元ポルトガルでは、リーズがオファーを出したとの報道だ。『A Bola』の報道としてリーズ専門サイト『MOT Leeds News』が伝えたところによると、リーズは守田に１年の延長オプションつきとなる２年契約を提示したという。リーズは昨年夏も守田の獲得が騒がれたが実現せず。だが、この夏は契約満了でフリーとなるだけに