【写真】LOUIS VUITTONを纏い、パリに溶け込むStray Kidsフィリックス【動画】ゴンチャCM撮影のビハインド Stray Kids（ストレイキッズ）のFelix（フィリックス）が、Instagramを更新。フランス・パリの街に佇む思い出ショットを公開した。 ■Stray Kidsフィリックス、夕暮れのパリに立つ思い出ショット公開 フィリックスは「Memories（思い出）」とキャプションに記し、過去にパリで過ごした際の写真を11枚公開。シルバ