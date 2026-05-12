【その他の画像・動画等を元記事で観る】 5月30日・31日の2日間にわたり開催される『TOKYO・OSAKA METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2026』（以下『メトロック2026』）の模様が、ABEMA（アベマ）にて無料独占生中継されることが決定した。 ■5月28日・29日には東京公演の最速放送も 2013年よりスタートし、世代やジャンルを超えた豪華アーティストが集結する都市型音楽フェスとして、多くの音楽ファンを魅了してきた