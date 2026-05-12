メイテックグループホールディングス [東証Ｐ] が5月12日昼(11:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比6.3％増の201億円になり、27年3月期も前期比3.0％増の207億円に伸びを見込み、5期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。6期連続増収、増益になる。 同時に、前期の年間配当を181円→196円(前の期は198円)に増額し、今期は前期比15円減の181円に減配する方針とした。 直近3ヵ月の実