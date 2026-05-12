日経225先物は11時30分時点、前日比400円高の6万2800円（+0.64％）前後で推移。寄り付きは6万2890円と、シカゴ日経平均先物の清算値（6万2935円）にサヤ寄せする形で、買いが先行して始まった。現物の寄り付き後ほどなくして6万3000円を捉えると、中盤にかけて6万3260円まで上げ幅を広げた。ただし、買い一巡後は6万3000円での攻防から同水準を割り込んだことでショートの動きが強まり、6万2200円まで売られる場面もみられ