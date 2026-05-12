研創 [東証Ｓ] が5月12日昼(12:00)に決算を発表。26年3月期の経常利益(非連結)は前の期比3.5％減の2.4億円になったが、27年3月期は前期比32.7％増の3.2億円に拡大する見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比1円増の23円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の経常利益は前年同期比18.8％増の1.5億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の7.3％→8.2％に改善した。 株探ニュース