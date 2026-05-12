中央経済社ホールディングス [東証Ｓ] が5月12日昼(12:00)に決算を発表。26年9月期第2四半期累計(25年10月-26年3月)の連結経常利益は前年同期比8.9％増の1億5900万円に伸び、通期計画の1億1000万円に対する進捗率が144.5％とすでに上回り、さらに5年平均の63.8％も超えた。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した4-9月期(下期)の連結経常損益は4900万円の赤字(前年同期は1億0800万円の黒字)