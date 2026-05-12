日清オイリオグループ [東証Ｐ] が5月12日昼(12:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比11.4％減の160億円になったが、27年3月期は前期比12.3％増の180億円に伸びる見通しとなった。3期連続増収になる。 同時に、今期の年間配当は60円とする方針で、株式分割を考慮した実質配当は前期配当と変わらない。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比2.1倍の36.8億円に急拡大し、