成友興業 [名証Ｍ] が5月12日昼(12:00)に決算を発表。26年9月期第2四半期累計(25年10月-26年3月)の連結経常利益は前年同期比32.9％増の8億円に拡大し、通期計画の11億円に対する進捗率は72.6％に達し、4年平均の56.8％も上回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した4-9月期(下期)の連結経常利益は前年同期比27.9％減の3億円に減る計算になる。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(