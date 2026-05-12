アイビス [東証Ｇ] が5月12日昼(12:00)に決算を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結経常利益は前年同期比26.0％増の3.8億円に伸び、通期計画の13.6億円に対する進捗率は28.1％となり、4年平均の31.5％とほぼ同水準だった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の26.4％→25.5％に低下した。 株探ニュース