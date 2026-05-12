12日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比450円高の6万2920円と急騰。日経平均株価の前場現物終値6万2805.44円に対しては114.56円高。出来高は1万6051枚となっている。 TOPIX先物期近は3872ポイントと前日比25.5ポイント高、現物終値比6.33ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 62920+450