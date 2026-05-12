茶色だけで表現された奥深いアートが広がる。中之島香雪美術館（大阪市北区）で開催中の企画展「焼絵茶色の珍事（Pyrography：Brown Strange Things）」である。熱で素材を焦がして描く「焼絵（やきえ）」という稀少な技法にスポットを当てた、日本初となる本格的な展覧会だ。展覧会入り口焼絵は、火箸や鏝（こて）などで紙や絹を焦がし、線や陰影を表現する技法。「火筆画」「焦画」「烙画」とも呼ばれる。色彩は茶から黒に