鹿児島市で11日午後、横断歩道を渡っていた小学生が車と接触し、軽いけがをしました。車は、そのまま立ち去り、警察はひき逃げの疑いで捜査しています。（仁田尾美菜アナウンサー）「横断歩道を渡っていた小学生が車にはねられ、車はそのまま逃げたということです」事故があったのは、鹿児島市中山の県道です。警察によりますと、11日午後5時ごろ、山田町方向から走ってきた車が、横断歩道を渡っていた鹿児島市の小学5年