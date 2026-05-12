日本サッカー協会（JFA）は11日、都内で新プロジェクトに関する記者会見を開催した。株式会社SCOグループと共にJFA×SCO GROUP 「FUTURE CAMP」 inspired byBLUELOCKを立ち上げることを発表した。アニメ『ブルーロック』とも連携していく。【写真】リアル『ブルーロック』プロジェクト始動！公開されたビジュアルこのプロジェクトは、海外を拠点に活動しているタレントを発掘し、日本サッカーのさらなる強化を目的に実施する