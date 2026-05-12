日本一を争うりそなグループBリーグチャンピオンシップに出場している長崎ヴェルカの準決勝の相手が決まりました。 リーグの上位8チームで日本一を争うチャンピオンシップ。 ベスト4が11日に出そろい、一番乗りで準決勝進出を決めていた長崎ヴェルカは千葉ジェッツと対戦することが決まりました。 千葉ジェッツは東地区2位で、これまでのチャンピオンシップ9大会すべてに出場している名門。 日本