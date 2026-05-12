俳優の有村架純（33）、お笑い芸人のなかやまきんに君（47）が12日、都内で行われた伊藤園『日本茶の発展的未来に向けて〜生産者とともに。日本茶を世界へ〜』発表会にゲストとして登壇した。【写真】33歳に見えない…美しい横顔の有村架純きんに君は、「お〜いお茶」を持ちながら登場。ボン・ジョヴィ「イッツ・マイ・ライフ」に合わせ、コップに注ぎ、お笑い好きの有村も思わず笑顔になった。有村は「いつもより重い気がしま