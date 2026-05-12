アニメ『装甲騎兵ボトムズ』シリーズの15年ぶりとなる完全新作映画『装甲騎兵ボトムズ 灰色の魔女』が、全2部作で制作され、第1部が11月20日に劇場公開されることが発表された。あわせて追加スタッフ情報、特報映像、ティザービジュアル、場面カットが解禁された。【動画】意味深な魔女＆新たなスコープドッグ登場！『装甲騎兵ボトムズ』新作映像解禁された特報映像では、最新のアニメ映像が使用されており、戦火を駆けるスコ