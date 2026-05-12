中国メディアの快科技によると、ホンダが11日に発表した4月の中国新車販売台数は前年同月比48．3％減の2万2595台だった。1〜4月の累計販売は前年同期比28％減の14万5065台。日本経済新聞によると、ホンダの4月の中国新車販売台数を合弁会社別に見ると、広州汽車集団との広汽ホンダが64％減の8384台、東風汽車集団との東風ホンダが31％減の1万4211台だった。快科技はホンダの4月の中国新車販売台数について、合弁2社を合わせても中