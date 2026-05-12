7人組グループ・WEST.の重岡大毅が主演を務める映画『5秒で完全犯罪を生成する方法』（9月11日公開）のキービジュアルと追加キャストが解禁された。【動画】役作りや作品への思いを語る重岡大毅＆原菜乃華＆田中みな実同作品は、人間の選択とテクノロジーが交錯する完全犯罪サスペンス。「お兄ちゃん……どうしよう」。主人公・初海航（重岡）の携帯に、妹・幸来（原菜乃華）から突然電話がかかってきた。幸来の元へ駆けつける