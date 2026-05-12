日本マクドナルドは、「サムライマック」シリーズから、「炙り醤油風 たまごベーコンダブル肉厚ビーフ」を2026年5月19日までの期間限定、17時からの"夜マック"限定で発売している。厚みのある100％ビーフパティ2枚重ねレギュラー商品として登場してから5周年を迎えた「サムライマック」レギュラー2商品、「炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ」と「炙り醤油風 たまごベーコン肉厚ビーフ」のおいしさを贅沢に"いいとこ取り"した限定メニュ