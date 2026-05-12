テレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）のきょう12日放送回では、近代彫刻の巨匠作に“ド級値”が飛び出す。【動画】有名な彫刻家の作か？「いらないから捨ててください」と言われた木彫り像“お宝”は高さ7.5センチの小さな木彫りの鬼。25年程前、学生寮の管理をしていた依頼者の父が、寮母さんの引越しの手伝いをした際、「田中先生鬼」と書かれたプラスチック製のケースを発見した。寮母さんに聞くと