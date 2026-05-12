EXILE TAKAHIROが12日、都内で行われた「ワークマン ZERO STAGEファンウェア新CM発表会」に橘ケンチ、EXILE TETSUYAとともに登場した。TAKAHIROが、ATSUSHIの影響で好きになったものを明かした。【写真】涼し気だけどかっこい…！それぞれの着こなしでファンウェアを披露したTETSUYA＆橘ケンチ＆TAKAHIRO「ZERO‐STAGE（ゼロステージ）」は、ワークマンとLDH JAPANとのコラボプロジェクトとして昨年3月に誕生した新ブランド。