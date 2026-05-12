アイドルグループ・乃木坂46の瀬戸口心月（20）が、ファッション誌『ViVi』として史上初となる「ビューティーアンバサダー」に就任した。グループ加入から2年目を迎えた瀬戸口。この大役に抜てきされた喜びや、乃木坂46内の“美容番長”について、そしてグループに加入してから1年を経て芽生えた気持ちの変化とアイドルとしての決意など、瀬戸口の現在地に迫る。【動画】乃木坂46・瀬戸口心月、直撃インタビュー！――まずは、今