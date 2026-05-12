Mrs. GREEN APPLEが、20日発売の『non-no』（以下ノンノ／集英社）7・8月合併号特別版表紙に登場。表紙ショットが解禁となった。【動画】ミセス「風と町」MV Behind the Scenes同号は「ノンノ」創刊55周年記念号となる。音楽や歌詞、発信するメッセージで聴く人に力を与えてきたミセスが、どんな言葉を原動力にしてきたのかを16ページの内容で迫る。「2026年にフェーズ3に入り、現在はフルアルバムの制作中。今の自分自身のマ