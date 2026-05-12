伝統の鵜飼が開幕です。岐阜市で1300年以上の歴史を誇る「長良川鵜飼」。かがり火が川面を幻想的に照らすなか、鵜匠が巧みに鵜を操り、アユを捕える伝統の技を披露しました。今年の乗船予約はきのうの開幕時点で6万人を超えていて、去年より4000人近く増えているということです。観覧客「間近で見られて、迫力と岐阜の鵜飼の良さがよくわかった」