俳優の堤真一が主演を務める、TBS系日曜劇場『GIFT』（毎週日曜 後9：00）。ブルズの“輝きを失った”孤高のエース・宮下涼を演じる山田裕貴と、取材を通して車いすラグビーやブルズと深く関わっていく雑誌記者・霧山人香を演じる有村架純の対談が実現。お互いを“戦友”だと明かす二人が物語も中盤戦となった今、どんな話を繰り広げるのか。【写真多数】堤真一、山田裕貴、有村架純ら…豪華キャストを一挙紹介！■10年来の再共