この週末にアメリカ政府がUFOに関する動画や文書など、161点の資料を公開しました。中には日本周辺での目撃情報もあり、注目が集まっています。【写真で見る】公開されたUFO映像アメリカ公開のUFO資料に「重大な関心」11日午前11時すぎ、官房長官記者会見にて記者から問われたのは、UFOに関することでした。木原稔官房長官「空中における識別不能の物体も含めた我が国の安全に関する事象については、米国等と緊密に連携しながら